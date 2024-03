Fiorentina Italiano: «Futuro? Penso solo alle prossime partite»

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la sconfitta subita dai viola contro il Milan

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, soprattutto nel primo tempo limitare loro perché vengono da un momento esaltante. Volevamo abbassare il loro entusiasmo, limitandoli e lavorando uomo su uomo. 3/4 ragazzi era esausti e li ho tolti. Poi abbiamo trovato il loro portiere che ha fatto grandi parate, poi non dovevamo subire quel secondo gol e abbiamo fatto quello che dovevamo fare nelle nostre corde. Abbiamo onorato la memoria del nostro direttore, i ragazzi hanno dato l’anima. Abbiamo messo in difficoltà il Milan».

COSA MANCA A QUESTA FIORENTINA – «Oggi manca che Belotti nel primo tempo può fare gol, nel secondo il loro portiere fa due grandi parate. Ma nell’arco di una partita succede anche questo. È una partita di calcio giocata contro una squadra in salute ma oggi abbiamo giocato alla pari. Avessimo trovato il 2-2 non c’era niente da dire. Maignan il 2-2 lo ha evitato in due situazioni clamorose».

POCA PROFONDITA’ DELLA ROSA – «È una nostra mancanza. Per le ultime 13 partite dobbiamo sopperire ad una nostra mancanza. Se oggi il nostro attaccante avesse fatto gol avremmo parlato di qualcosa di diverso. In certi momenti non riusciamo ad essere bravi, risolutivi, non sfruttiamo quello che creiamo. Ne parlate voi, ne parliamo noi. Per la profondità della rosa, giocando ogni 3 giorni, dobbiamo mandare in campo quelli che stanno bene. Dobbiamo ruotare per forza e trovare le energie per arrivare in fondo. Son convinto che con questo spirito possiamo raggiungere gli obiettivi dell’anno scorso».

RESTA ALLA FIORENTINA – «Per me la concentrazione deve rimanere in queste 13 partite, per arrivare in fondo a tutto e rimanere concentrati. Questi discorsi non vanno bene perché possono togliere concentrazione. È più importante il campo che le situazioni individuali».