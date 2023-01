Fiorentina, Italiano: «Sampdoria? Non mi fido di niente e nessuno»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, sulla sfida contro la Sampdoria in Coppa Italia

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida tra Fiorentina e Sampdoria di Coppa Italia.

PAROLE – «La Sampdoria è ripartita con un nuovo sistema e con un atteggiamento da squadra che deve risalire da una classifica non bella. Hanno vinto a Sassuolo, ripartendo forte, e vedo uno spirito diverso. Sono aggressivi e corrono dal primo all’ultimo minuto. Come dicevo prima, partite facili non ne esistono. Arriva una squadra che vorrà sfruttare la gara per mettere dentro i suoi concetti differenti. Aspettiamoci una Sampdoria che ha voglia di far bene, noi dovremo essere concentrati. Non esistono partite semplici, che sai già quanto finiscono prima di giocare. Non mi fido di niente e di nessuno, sono convinto che domani sarà partita vera. Nessuno scende in campo per non spingere al massimo. Ci teniamo a superare il turno con una buona prestazione. Alcuni sono in ritardo di condizione e servono loro minuti».