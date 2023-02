Fiorentina, Italiano: «Un’altra bella gara senza punti, una costante fastidiosa»

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Juve: «Serve più attenzione, furore, concentrazione»

A Dazn, Vincenzo Italiano ha parlato dopo Juve-Fiorentina. Di seguito le sue parole.

FASE DIFENSVA- «Bisogna avere molta più attenzione e concentrazione quando non hai la palla. Anche se impensabile non concedere qualcosa qui alla Juve. Bisogna dare di più anche col pallone. Oggi abbiamo concesso due-tre ripartenza con palla nostra, loro sono dei maestri in questo. Ma la squadra è sempre stata in partita, contro una Juve troppo pericolosa con grandi campioni. Peccato perché è un’altra gara senza punti. È una costante che inizia a darci fastidio».

OCCASIONI SPRECATE – «Con più determinazione facevamo gol sicuro, abbiamo avuto quattro-cinque situazioni clamorose nel primo tempo all’ultimo passaggio. Serve più attenzione, furore, concentrazione. Stiamo perdendo punti dove potremmo prendere punti».

NESSUN CENTRAVANTI- «Avevamo pensato la partita in modo giusto. La Juve che spetta e riparte. Con Kouamé potevamo andare in profondità con la sua velocità Avevamo Ikonè e Gonzalez anche loro rapidi e veloci. Oggi non era semplice, ma Koaumé corre e dà l’anima, da quel punto di vista da sicurezza».

EUROPA – «Ora riparte, è un obiettivo da onorare al meglio. Giochiamo contro una una squadra tosta, difficile da affrontare. Partiamo da una buona base, sono convinto che nella doppia sfida possiamo ben figurare».