Fiorentina, Kean convocato per il Milan? Le ultime sull’attaccante

Fiorentina, corsa contro il tempo per Kean: possibile ritorno contro il Milan. L’obiettivo della squadra Viola è molto chiaro sull’attaccante

In casa Fiorentina si lavora senza sosta per recuperare Moise Kean in vista della delicata trasferta di domenica sera contro il Milan al Meazza. L’attaccante, fermato da un fastidio alla caviglia, non è ancora al meglio ma lo staff medico viola sta facendo di tutto per restituirlo a Stefano Pioli nel minor tempo possibile. L’obiettivo è ambizioso: provare a renderlo disponibile almeno per la convocazione, anche se il margine di tempo è ridotto e la prudenza resta d’obbligo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il lavoro sul recupero procede con grande intensità fin dal rientro del giocatore a Firenze. Anche nella giornata di ieri, Kean ha seguito un programma personalizzato di allenamenti e terapie mirate per ridurre il dolore e migliorare la mobilità dell’articolazione. La Fiorentina segue passo dopo passo ogni progresso, nella speranza di riaverlo in campo già contro i rossoneri, in una partita che può dire molto sul futuro della squadra in campionato.

La decisione definitiva, però, verrà presa soltanto nelle prossime 48 ore. Tutto dipenderà dalle sensazioni del giocatore e dall’evoluzione delle sue condizioni fisiche. Come sottolineano fonti vicine al club, Kean giocherà solo se non ci saranno rischi e se il fastidio alla caviglia sarà diventato pienamente gestibile. In alternativa, Roberto Piccoli è pronto a prendere il suo posto dal primo minuto, garantendo comunque una soluzione offensiva affidabile.

La Fiorentina, reduce da un periodo altalenante, non può però permettersi di rinunciare facilmente a un giocatore del calibro di Kean. La sua esperienza, la capacità di attaccare la profondità e il suo spirito competitivo possono fare la differenza in una sfida così importante. È per questo che lo staff tecnico e medico stanno tentando il tutto per tutto per riportarlo almeno in panchina.

La situazione resta in evoluzione, ma in casa Fiorentina filtra un cauto ottimismo. La speranza è che le ultime terapie possano permettere all'attaccante di rientrare in gruppo già nelle prossime ore. Solo allora si capirà se potrà davvero essere della partita. Dita incrociate, dunque, perché per la Fiorentina il ritorno di Kean rappresenterebbe una spinta fondamentale in vista del confronto con il Milan e del prosieguo della stagione.