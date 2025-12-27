Fiorentina News
Fiorentina, altra sconfitta in Serie A e i viola restano ultimi in classifica! Continua il silenzio stampa del club
La Fiorentina, reduce dalla prima vittoria in Serie A ottenuta con un netto 5-1 sull’Udinese, è tornata a fare i conti con una sconfitta. Al Tardini, infatti, la squadra di Vanoli è caduta 1-0 contro il Parma, complice il gol decisivo di Sorensen.
Il ko in Emilia mantiene i viola all’ultimo posto in classifica, vanificando l’entusiasmo generato dal recente successo. La prestazione non è bastata per dare continuità ai risultati, e la classifica continua a restare preoccupante.
In linea con quanto deciso dopo la sconfitta contro il Verona, il club ha scelto di proseguire con il silenzio stampa anche al termine della gara di Parma. Resta ora da capire se nelle prossime ore arriveranno segnali o comunicazioni ufficiali da parte della società, ancora ferma a quota nove punti.
