Fiorentina, l’annuncio di Pioli: «Chiesa capitano viola»

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha ufficializzato l’investitura di Federico Chiesa come nuovo capitano viola.

Visto l’infortunio che ha colpito German Pezzella e lo terrà lontano dal campo fino a dicembre, la Fiorentina avrà un nuovo capitano a partire dalla prossima sfida di campionato, il Derby dell’Appennino contro il Bologna. Stefano Pioli, rispondendo alle domande dei giornalisti ai margini del premio “Viareggio Sport”, ha sciolto il nodo è rivelato che a portare la pesante fascia sarà il giovane Federico Chiesa, sempre più protagonista con l’Italia di Roberto Mancini.

«Il capitano a Bologna sarà Chiesa, – ha svelato il tecnico parmense – Federico e Simeone stanno dando il massimo e hanno bisogno di maturare, di fiducia e sostegno. Il ko di Pezzella? Dispiace, ma ci sta nell’arco di una stagione. È un’annata molto positiva ma anche pesante per lui, non è un infortunio grave e lui è determinato per rientrare il prima possibile. Per Bologna non rientrerà, punteremo a rivederlo con la Juventus. E nel frattempo sarà l’occasione per qualcun altro di farsi trovare pronto».

