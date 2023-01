Fiorentina, le parole del ds del Wolfsburg su Brekalo: «finestra di mercato tranquilla»

Marcel Schafer, ds del Wolfsburg, avvisa la Fiorentina per Brekalo: «Rimarrà sicuramente una finestra di trasferimento tranquilla per noi»

La Fiorentina segue Josip Brekalo, esterno croato del Wolfsburg. Il ds del club tedesco, Marcel Schafer, avvisa però i viola che il giocatore a gennaio non si muoverà. Di seguito le sue parole.

«Rimarrà sicuramente una finestra di trasferimento tranquilla per noi, sia in termini di partenze che di arrivi. È normale che uno o due giocatori non siano contenti della loro situazione. Non è insolito nel corso di una stagione in cui fai parte di una squadra, quindi al momento non abbiamo nulla da segnalare».