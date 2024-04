Fiorentina Mandorlini: «Addio Italiano? Non è bene che se ne parli ora»

Le parole di Andrea Mandorlini in vista della sfida di questa sera della Fiorentina in Coppa Italia con l’Atalanta

Andrea Mandorlini è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista della sfida di Coppa Italia di questa sera della Fiorentina contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole sui viola.

SEMIFINALE DI COPPA ITALIA – «Sarà una gara fondamentale per la stagione delle due squadre, ma al netto del risultato penso che i tifosi viola dovrebbero essere contenti. Essere ancora in corsa su tre fronti ad aprile non è per niente scontato».

ITALIANO – «Gasperini ha più esperienza di Italiano mentre il punto in comune è che entrambi hanno dato una filosofia ben precisa alle loro squadre. Riguardo al probabile addio di Italiano, dico solo che non è bello che queste notizie emergano nel momento clou della stagione».

BELOTTI – «Firenze è l’ambiente ideale per lui, sono sicuro che ritroverà presto il gol».