Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, capocannoniere della Serie A non sarà squalificato per le presunte bestemmie durante la gara contro l’Udinese

Durante la gara di ieri sera contro l’Udinese, alcune immagini video sembravano mostrare il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi ,utilizzare un linguaggio blasfemo. Tale comportamento è punito dal regolamento con la squalifica anche attraverso l’utilizzo della prova tv. Secondo quanto riportato dalla redazione di FirenzeViola, il giudice sportivo ha ricevuto le immagini dell’episodio da DAZN e, una volta visionate, non le ha ritenute sufficienti per attivare il procedimento.

Per queste ragioni, dunque, il capocannoniere del campionato, che dopo sole due gare ha realizzato tre reti, non sarà squalificato e potrà prendere parte alla prossima gara contro il Napoli. Solo la settimana scorsa si era assistito ad un caso analogo quando la prova tv aveva inchiodato Rolando Mandragora, reo di aver bestemmiato durante la gara contro la Sampdoria per poi essere squalificato proprio contro la Fiorentina.