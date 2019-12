Fiorentina, Montella: «Commisso è eccezionale con me e con i giocatori»

Vincenzo Montella parla alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cittadella: ecco le parole del tecnico della Fiorentina

Vincenzo Montella presenta la sfida di Coppa Italia contro il Cittadella in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico della Fiorentina.

MONTELLA – «Il nostro obiettivo è passare il turno, giocare col cuore, giocare col cervello non farsi prendere dall’ansia ma dare coraggio ai nostri ragazzi. L’ultima partita col Lecce ci ha dimostrato che la squadra ci tiene. Anche il pareggio ci stava stretto. Ringrazio Commisso che è stato eccezionale sia con me che con i giocatori. Questa vicinanza la sentiamo. Abbiamo fatto un periodo a grandissimo livello quindi abbiamo le possibilità per rifarle ancora».