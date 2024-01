Calciomercato Fiorentina, il futuro di Nzola dipende da Belotti

In casa Fiorentina si sta valutando diverse situazione sul mercato, tra cui quella relativa a Nzola: il calciomercato chiude l’1 e potrebbe anche essere ceduto

Non solo Gudmundsson, perché in casa viola ci sarebbe spazio anche per un valzer delle punte con l’angolano in uscita. Ma il futuro del centravanti dipenderà molto dall’arrivo o meno di Belotti. Pradé e Barone sono in pressing sul giocatore per convincerlo e dovesse accettare potrebbe anche esserci l’incastro con l’uscita di Nzola che piace a Salernitana ed Empoli.