Fiorentina, in Conference pesca il Rakow: ottavi di finale tra talento, trappole e trasferta “speciale”

Fiorentina, in Conference League c’è il Rakow: ottavi tra talento, insidie e una trasferta “particolare”. I dettagli

L’urna di Nyon ha emesso il suo inappellabile verdetto per gli ottavi di finale di Conference League: il cammino europeo della Fiorentina di Paolo Vanoli incrocerà i polacchi del Rakow. Dopo aver superato l’ostacolo Jagiellonia, i viola si preparano dunque a un’altra dura battaglia sportiva in terra di Polonia. L’andata è fissata per il 12 marzo, mentre la qualificazione si deciderà in trasferta nel match di ritorno del 19 marzo. Ma chi si troveranno di fronte De Gea e compagni?

Un club in rampa di lancio

Il Rakow vanta un palmarès esploso quasi interamente negli ultimi anni. Tra il 2022 e il 2023, il club ha vissuto un’autentica età dell’oro, mettendo in bacheca un campionato, una Coppa di Polonia e una Supercoppa. Attualmente quinta in Ekstraklasa in una classifica cortissima (a soli tre punti dalla vetta), la squadra è guidata da Łukasz Tomczyk, un tecnico moderno nato come match analyst e promosso a primo allenatore lo scorso Natale. Il club non è nuovo agli incroci con le italiane: affrontò l’Atalanta in Europa League, e il precedente tecnico Szwarga arrivò a definire la sua squadra tatticamente “simile alla Dea di Gasperini, ma con un budget decisamente diverso”.



I pericoli in campo

Il Rakow si presenta con una rosa che mescola in modo intelligente gioventù ed esperienza. I pericoli principali per la retroguardia gigliata portano due nomi ben precisi:

• Jonatan Braut Brunes: il vero terminale offensivo della squadra, un attaccante implacabile già autore di ben 17 reti in 32 presenze stagionali.

• Lamine Diaby-Fadiga: l’estro e la fantasia al servizio dell’attacco. Con 12 gol all’attivo, è il giocatore di raccordo che agisce alle spalle della punta, abilissimo nel non dare punti di riferimento. A dare solidità al reparto arretrato c’è poi un volto noto del calcio italiano: l’ex difensore del Verona Paweł Dawidowicz.



Il nodo stadio

Un dettaglio logistico importante riguarda l’impianto di gioco. La Zondacrypto Arena, stadio del Rakow da appena 5.000 posti, non è omologato dalla UEFA per le competizioni internazionali. Per questo motivo, il decisivo match di ritorno si disputerà a Sosnowiec, nel modernissimo Zagłębiowski Park Sportowy, arena inaugurata nel 2023.