Fiorentina, Vanoli nel post gara: «La Conference è una competizione alla quale teniamo. Ranieri e Mandragora? Sono due ragazzi importanti»

Fiorentina, Vanoli parla nel post partita: «La Conference competizione alla quale teniamo. Ranieri e Mandragora? Due ragazzi importanti»

Si è conclusa la gara d’andata tra Jagiellonia e Fiorentina, con i viola vittoriosi per 0-3 grazie ai gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli. Nonostante i polacchi siano primi in campionato e la Viola in piena lotta salvezza, la squadra di Vanoli ha dominato.

In attesa del ritorno al Franchi, la Fiorentina affronterà il derby con il Pisa. Nel post‑partita a Sky Sport, Paolo Vanoli ha commentato la prestazione ai microfoni. Le sue parole:

PAROLE – «Da quando sono qua dico che la Conference è una competizione alla quale teniamo, speravamo di uscire dalla zona calda un po’ prima per avere la testa più libera su questa competizione. Oggi devo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo portato a casa una partita seria e abbiamo saputo soffrire, come contro il Como e dobbiamo avere questo spirito fino alla fine della stagione. Abbiamo fatto un passettino indietro nel gioco, ma questo spirito è quello che ci può far fare la differenza, tutti si sentono coinvolti e mi sento di poter contare su ognuno dei miei calciatori»

FABBIAN – «Un giocatore con gamba e qualità, vede la porta ed ha gol: stiamo lavorando per farlo tornare nel ruolo di mezz’ala perché negli ultimi anni ha fatto spesso il trequartista. Ha dei grandi margini di miglioramento, è un giocatore importante e si è calato nell’ambiente con grande umiltà»

RANIERI E MANDRAGORA – «Abbiamo ricevuto tante critiche giuste quest’anno, quando subentri in una piazza così importante con 5 punti da ultimo in classifica è difficile riuscire a ritirare su la testa, tutti quelli che giocano contro di te vogliono fare la grande partita. Ranieri e Mandragora? Sono due ragazzi molto importanti per la Fiorentina, sono molto felice per Luca perché ha subito una gogna mediatica davvero pesante, ha saputo reagire anche riconoscendo i suoi sbagli. Sono davvero felice per loro».