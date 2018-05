Fiorentina, Pioli alla vigilia del Cagliari: «Obiettivi importantissimi per entrambi»

La Fiorentina è attesa dall’impegno casalingo contro il Cagliari: alla vigilia della delicata sfida, ecco le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa

La Fiorentina attende il Cagliari al ‘Franchi’ per il penultimo turno del campionato di Serie A. la squadra viola si gioca le residue speranze di accedere all’Europa League contro i sardi, alla disperata ricerca di punti salvezza. L’allenatore gigliato Stefano Pioli, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, ha dichiarato: «Domani è una partita difficile contro un avversario molto motivato e con qualità diverse dal tipo di campionato che ha fatto. Sia noi che loro giochiamo per obiettivi importantissimi. Le aprtite vanno vinte, domani sarà molto importante la fase di non possesso. Atalanta e Milan giocano dopo? Non ci interessa. I tifosi? Non credo sia bel tempo quindi anzichè andare al mare è bene che vengano allo stadio (ride, ndr). Serve l’ultimo sforzo sia per noi in campo che per loro sugli spalti».

Pioli ha poi proseguito: «La squadra sta bene. Eysseric e Saponara? Valentin è arrivato dal Nizza e poi ha avuto un problema fasidioso. sicuramente si aspettava qualcosa di più dalla stagione. Come Ricky ha grandi qualità. Domani uno partirà titolare e l’altro subentrerà. Abbiamo la possibilità di fare una grande partita domani, con due vittorie possiamo raggiungere il sesto o settimo posto. La gara che può fare la differenza è quella di domani comunque. Domani scenderanno i giocatori migliori, quelli che potranno far vincere la partita. Vitor Hugo è convocato, mancherà solo Lo Faso».