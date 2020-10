Fiorentina, positivo un componente dello staff: squadra in bolla

Un componente del staff della Fiorentina è risultato positivo al coronavirus. La squadra la momento si trova in bolla in vista della sfida con l’Udinese

La Fiorentina ha comunicato che un componente del proprio staff è risultato positivo al coronavirus. Per questo motivo la squadra oggi entrerà in isolamento fiduciario per preparare la sfida con l’Udinese. Annullata la conferenza stampa di Lucas Martinez Quarta.

LA NOTA DEL CLUB – «ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari».