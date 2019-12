Fiorentina: pregi e limiti di Lirola e Dalbert

Lirola e Dalbert hanno un peso offensivo importante nella Fiorentina. I loro limiti nella rifinitura però danno problemi a Montella

Quando la Fiorentina, su attacco consolidato, schiaccia gli avversari, i quinti sono molto alti. Lirola e Dalbert praticamente si trovano sulla stessa linea degli attaccanti, si vede nella slide sopra.

Se è vero che i loro movimenti sono spesso corretti, va aggiunto che i loro limiti in fase di rifinitura non sempre aiutano nel migliore dei modi la Fiorentina. I viola hanno un grosso problema in zona gol contro avversari che si chiudono. Lirola e Dalbert non sono sempre precisi nei cross e nel momento del passaggio, manca un po’ di qualità alla Fiorentina.