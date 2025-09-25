Fiorentina sotto processo: Trevisani contro i tifosi. Pedullà attacca lui e Pioli

Fiorentina sotto processo: Trevisani durissimo coi i tifosi. Pedullà attacca lui e Pioli… Si scatena il dibattito intorno alla squadra viola

Un avvio di stagione da incubo, con soli due punti in quattro partite, ha gettato la Fiorentina di Stefano Pioli in una crisi profonda. La delusione dei tifosi si è trasformata in una dura contestazione, innescando un acceso dibattito mediatico con due tesi contrapposte: da un lato chi attacca l’eccessiva criticità della piazza, dall’altro chi punta il dito contro l’allenatore, difendendo l’operato della società.

Trevisani contro i tifosi viola

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenendo a Cronache di Spogliatoio, ha usato toni sarcastici e durissimi per criticare l’atteggiamento dei sostenitori viola, accusandoli di avere una percezione irrealistica della grandezza del club.«Gli unici che capiscano di calcio sono i tifosi della Fiorentina. Bisogna creare uno staff composto da tifosi viola, solo così può vincere qualcosa. Sono più bravi di Italiano, Palladino e Stefano Pioli (ironico ndr). Io non riesco a ragionare con i tifosi della Fiorentina, mi dispiace. Io capisco il discorso sulla lingua italiana, “il calcio è nato a Firenze”, Dante e il sentirsi fortissimi, ma adesso basta. Io ho i dati di ascolto delle televisioni: Inter, Milan e Juve le più seguite. Poi Napoli e Roma. Dopodiché Catania, Cagliari, Palermo, poi c’è la Lazio. Dopo 10 squadre la Fiorentina ancora non c’è. Loro vivono l’idea di essere la squadra più interessante del mondo, ma interessa solo a Firenze. Pensano di essere bravissimi, fortissimi, ma non è vero. La Fiorentina è una squadra che negli ultimi anni fa molto di più rispetto agli incassi che ha a disposizione».

La difesa di Pedullà: «Il responsabile è Pioli»

Di parere diametralmente opposto è Alfredo Pedullà. Sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato ha difeso le scelte della dirigenza, attribuendo la totale responsabilità della crisi a Stefano Pioli. Ha inoltre lanciato una frecciata a chi, come Trevisani, attacca la tifoseria per difendere l’allenatore. «Non facciamo che prendi il mercato e lo scaraventi dalla finestra dicendo cose che non hanno motivo di esistere, parlare dopo è troppo facile. Il vero responsabile della confusione in casa Fiorentina è Pioli, alcuni criticano il mercato, Piccoli e Dzeko sono stati presi per giocare, De Gea è rimasto, Pioli ha scelto questa squadra, voleva un attaccante pesante e ne hanno presi due, sono stati spesi tanti soldi, è troppo facile fare i professori e maestri, attribuendo responsabilità ad altri. Possiamo dire che Pioli non ha trovato una quadratura su una squadra che ha voluto completamente lui o è colpa di altri? E’ stato blindato Kean, è rimasto Dodò, è stato riscattato Gudmundsson, cosa bisognava fare di più? Un allenatore come Pioli deve riprendere il giusto cammino, senza infamare Firenze e i fiorentini, se vuoi difendere l’allenatore non devi infamare una piazza, che sarà particolare, sarà troppo critica ma va rispettata e non infamata, così è troppo facile».

Due visioni agli antipodi che fotografano un ambiente diviso, alla ricerca di un colpevole per un inizio di stagione che ha tradito tutte le aspettative.