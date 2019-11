Fiorentina: Ribery è l’accentratore della fase offensiva

Ribery è determinante per la fase offensiva della Fiorentina. Dà imprevedibilità e genera occasioni da rete

Brutto momento per la Fiorentina, reduce dalla brutta sconfitta di Verona. Una delle poche note liete consiste nel rientro di Ribery dopo la squalifica. A causa dell’assenza di Chiesa, l’ex Bayern è stato il faro principale in fase offensiva, con tanta libertà di movimento.

Ribery è stato il principale generatore di occasioni della Fiorentina. Ha effettuato ben 6 passaggi chiave, record del match. In questo periodo non semplice per Montella, è positiva aver ritrovato il leader tecnico principale. Anche alla luce delle difficoltà che i viola hanno avuto nelle ultime settimane, con qualche sofferenza di troppo nell’attaccare squadre chiuse