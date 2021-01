Fiorentina, Ribery scalpita ma difficilmente recupererà per l’Inter

Franck Ribery è ancora ai box e difficilmente riuscirà a recuperare per l’Inter in Coppa Italia

Franck Ribery è alla prese con un infortunio al ginocchio. Il francese scalpita ma, come riporta La Nazione, difficilmente riuscirà a recuperare per la partita di Coppa Italia contro l’Inter. Già contro il Cagliari aveva provato ad accelerare i tempi di recupero, ma Prandelli non vuole rischiarlo.

Il fantasista della Fiorentina potrebbe così tornare in campo a pieno regime nella partita di domenica allo stadio Maradona contro il Napoli.