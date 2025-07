Fiorentina, si prosegue con il Parma per Sohm, sul fronte rinnovi vicino l’accordo con Mandragora

La Fiorentina al lavoro per rinforzare il centrocampo: si tratta con il Parma per Sohm, ma c’è distanza tra domanda e offerta

La Fiorentina accelera per completare il proprio centrocampo in vista della nuova stagione, con l’intento di consegnare a Stefano Pioli una rosa quanto più definita già entro la fine del ritiro al Viola Park. I viola stanno stringendo per Simon Sohm del Parma, mentre si avvicina anche il rinnovo di Rolando Mandragora. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

L’attenzione principale in queste ore è su Sohm, mediano svizzero classe 2001 reduce da un’ottima stagione con il Parma: 37 presenze e 4 gol, ma soprattutto tanta fisicità e duttilità. Pioli lo ritiene l’elemento ideale per garantire equilibrio e impatto fisico a un reparto ricco di tecnica ma ancora leggero. La Fiorentina ha già messo sul tavolo un’offerta da 13 milioni, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta iniziale dei ducali, che ne chiedevano 20. La distanza è colmabile con bonus legati a rendimento e presenze, e tra oggi e il weekend le due società proveranno a trovare l’intesa definitiva.

Nel frattempo si lavora anche sul fronte rinnovi. Rolando Mandragora, nonostante qualche esitazione iniziale e l’interesse concreto del Betis Siviglia, è pronto a prolungare la sua avventura in viola. Il club di Rocco Commisso ha respinto senza esitazioni un’offerta da 4 milioni arrivata dagli spagnoli, blindando il centrocampista napoletano con un accordo che sarà esteso fino al 2029, con possibile opzione per un’ulteriore stagione.

Pioli, quindi, potrebbe presto ritrovarsi con sei centrocampisti a disposizione per affrontare le amichevoli internazionali contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. Test importanti non solo per definire le gerarchie interne, ma anche per valutare l’eventuale necessità di un regista puro, ipotesi che resterebbe in piedi qualora dalle partite inglesi emergessero segnali chiari in tal senso. Per ora, però, le priorità sono chiare: chiudere per Sohm e blindare Mandragora.