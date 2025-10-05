Fiorentina-Roma 1-2, i giallorossi di Gasperini continuano a volare. Ora Pioli è nei guai! - Calcio News 24

Fiorentina News
Fiorentina-Roma 1-2, i giallorossi di Gasperini continuano a volare. Ora Pioli è nei guai!
Fiorentina-Roma 1-2: la rimonta giallorossa al Franchi vale il primo posto
Nel posticipo della sesta giornata di Serie A, Fiorentina-Roma si chiude con una vittoria in rimonta per la squadra di De Rossi. Allo stadio Artemio Franchi, i giallorossi si impongono 2-1 dopo essere andati in svantaggio, conquistando così il primo posto solitario in classifica in attesa dei risultati di Milan e Napoli.
La gara si infiamma fin dai primi minuti. È la Fiorentina a partire meglio, trovando il vantaggio grazie a Moise Kean, abile a sfruttare una disattenzione difensiva della retroguardia romanista. Il gol scuote la Roma, che però reagisce con ordine e qualità. Il pareggio arriva con Matías Soulé, protagonista di un avvio di stagione scintillante, che capitalizza un’ottima azione corale con un preciso tiro dal limite.
La rimonta giallorossa si completa nel corso del primo tempo con il gol del solido Bryan Cristante, che sfrutta una mischia in area e deposita il pallone in rete per il 2-1. La prima frazione di Fiorentina-Roma si chiude quindi con gli ospiti avanti, dopo 45 minuti giocati a grande intensità da entrambe le formazioni.
Nella ripresa, la Fiorentina si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. I viola colpiscono un clamoroso palo ancora con Kean, sfortunato nell’occasione, e successivamente una traversa con Lorenzo Piccoli, il cui destro al volo si stampa contro il legno. Nel finale, la chance più ghiotta capita sui piedi di Robin Gosens, che da pochi passi manca incredibilmente il bersaglio, facendo sfumare l’occasione del 2-2.
La Roma, invece, si limita a contenere e prova a ripartire sfruttando gli spazi lasciati dalla squadra di Stefano Pioli. Solo nei minuti conclusivi i giallorossi si affacciano nuovamente dalle parti di De Gea, ma senza creare veri pericoli. La gestione del vantaggio si rivela però sufficiente per portare a casa i tre punti.
Fiorentina-Roma conferma il momento positivo dei capitolini, che con questa vittoria salgono a quota 15 punti in classifica, mantenendo l’imbattibilità stagionale e lanciando un segnale forte alle rivali. La Fiorentina, nonostante la buona prova, resta a mani vuote e con diversi rimpianti, soprattutto per le occasioni sprecate nella ripresa.
