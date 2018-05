Fiorentina, se parte Sportiello le alternative sono Mirante e Skorupski

Marco Sportiello non dovrebbe essere confermato dalla Fiorentina nella prossima stagione per motivi tecnici ed economici. Le alternative sono Mirante del Bologna o Skorupski della Roma

La Fiorentina guarda al futuro dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Il club viola in particolare sta valutando nuove opzioni per quanto riguarda la porta. Marco Sportiello, arrivato in estate in prestito dall’Atalanta, potrebbe non essere riconfermato. L’allenatore Stefano Pioli e il ds Pantaleo Corvino hanno discusso a lungo sul destino del portiere e alla fine pare abbiano concordato sul fatto che non garantisca le opportune garanzie dal punto di vista delle prestazioni e che la spesa necessaria all’acquisto del suo cartellino sia eccessiva (7 milioni di euro secondo Transfermarkt). La Fiorentina sta quindi vagliando diverse alternative. Secondo quanto riporta Tgr Rai Toscana, i viola guardando con interesse ad Antonio Mirante del Bologna. L’estremo difensore rossoblu è un po’ avanti con l’età (34 anni) ma ha comunque una lunga esperienza in Serie A ed essendo in scadenza di contratto tra un anno potrebbe arrivare una cifra piuttosto ridotta. La difficoltà nella trattativa risiede però nei rapporti piuttosto tesi tra il Bologna e il ds della Fiorentina.

Un’altra opzione sul tavolo di Corvino è quella di Łukasz Skorupski. L’estremo difensore è di proprietà della Roma ma quest’anno è stato uno dei protagonisti del ritorno in Serie A del’Empoli. Rispetto a Mirante, il portiere polacco è più giovane (27 anni) ma ha un valore di mercato simile a quello di Sportiello.