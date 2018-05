Sportiello-Fiorentina, viola al lavoro per il riscatto: le ultime

Marco Sportiello-Fiorentina, dirigenza viola al lavoro per riscattare il portiere dall’Atalanta: cifre e dettagli della possibile operazione

Marco Sportiello-Fiorentina, attesi aggiornamenti importanti a stretto giro di posta. Arrivato nel gennaio 2017 a titolo temporaneo dall’Atalanta, accordo prolungato per un’altra stagione, l’estremo difensore ha difeso i pali della formazione di Stefano Pioli 37 volte in 38 gare di Serie A, convincendo la dirigenza attraverso ottime prestazioni. E i gigliati puntano al riscatto…

Come sottolinea il Corriere dello Sport, la Fiorentina può riscattare il cartellino del classe 1992 di Desio per 5 milioni di euro ma Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica viola, sta valutando le possibili mosse per fare abbassare il prezzo. E’ difficile ipotizzare uno sconto da parte dell’Atalanta, ma i contatti tra i due club proseguono. La dirigenza ha intenzione di blindare la porta nel più breve tempo possibile e, in caso di mancato accordo, potrebbe anche indirizzarsi verso altri profili…