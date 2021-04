Fiorentina, si allontana il rientro di Kokorin: le sue condizioni

Non arrivano notizie incoraggianti per la Fiorentina sul fronte Aleksandr Kokorin

Non arrivano notizie incoraggianti per la Fiorentina sul fronte Aleksandr Kokorin. Come segnala La Nazione, l’attaccante russo non è ancora in gruppo e sta proseguendo il lavoro differenziato dopo la lesione muscolare accusata nella partita contro la Roma (3 marzo).

Le uniche buone notizie arrivano da Igor, che ha recuperato quasi completamente dal suo infortunio e a breve tornerà in gruppo.