Fiorentina, si lavora al rinnovo di Vlahovic: novità nel contratto

La Fiorentina pensa alla prossima stagione e lavora al rinnovo di Dusan Vlahovic per blindarlo. Novità nel nuovo contratto dell’attaccante

La Fiorentina guarda al futuro e alla prossima stagione, l’obbiettivo principale in primis è quello del rinnovo di contratto per l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, che in questa stagione è definitivamente esploso.

Come riporta il Corriere dello Sport ci sarebbe una novità legata al nuovo contratto di Vlahovic con la Fiorentina: l’agente del calciatore e l’attaccante stesso non sarebbero intenzionati a inserire alcuna clausola di rescissione contrattuale. Arriverà il rinnovo con ogni probabilità, ma se qualcuno volesse accaparrarsi Vlahovic dovrà trattare il prezzo con la viola.