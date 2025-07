Fiorentina: centrocampo al centro del mercato, pressing su Sohm, nodo Mandragora e uscite da sbloccare

Fiorentina, il centrocampo rimane al centro del calciomercato, con Sohm del Parma sempre il primo nome per i viola

La Fiorentina guarda con decisione al centrocampo per completare la rosa, e Simon Sohm è il nome che mette tutti d’accordo a Firenze. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Parma rappresenta l’obiettivo numero uno per caratteristiche tecniche, età e possibilità di investimento. Il club viola ha già messo sul tavolo un’offerta da 13 milioni di euro, ma il Parma ne chiede 20, una cifra considerata troppo alta in viale Fanti. Tuttavia, i contatti restano vivi e un rilancio intorno ai 15-16 milioni, accompagnato dalla volontà del giocatore di approdare a Firenze, potrebbe sbloccare la trattativa.

Intanto, la situazione legata al rinnovo di Rolando Mandragora è in stallo. La richiesta del centrocampista si avvicina agli 1,8 milioni a stagione, ma l’attuale proposta della società non soddisfa il suo entourage. I colloqui proseguono in modo sereno e costante, ma se non si troverà un’intesa, la Fiorentina valuterà l’addio del classe ‘97. Proprio per questo motivo si ragiona sull’eventualità di acquistare due centrocampisti: tra i nomi seguiti, Hans Nicolussi Caviglia rappresenta una possibile alternativa ideale.

Capitolo attacco. In settimana è previsto un nuovo incontro per discutere il prolungamento di Moise Kean fino al 2030, con un adeguamento dell’ingaggio. I rappresentanti del calciatore chiedono una cifra leggermente superiore rispetto a quanto proposto dal club, ma la volontà del ragazzo è chiara: restare a Firenze, come dimostrato quando ha rifiutato l’offerta milionaria dell’Al-Qadsiah durante il periodo di validità della clausola rescissoria.

In uscita, si lavora alla cessione di Lucas Beltrán. L’argentino piaceva al River Plate e resta un profilo appetibile sul mercato, anche se la dirigenza viola punta a una cessione a titolo definitivo. Resta viva anche l’opzione prestito con diritto, nel caso non arrivino offerte soddisfacenti.

Infine, si cerca una soluzione per gli altri esuberi offensivi: Nzola (cercato da Pisa e Genoa), Kouame, Ikoné (monitorato dal Torino) e Brekalo, il cui contratto in scadenza potrebbe sfociare in una rescissione. La Fiorentina ha bisogno di vendere per fare spazio e investire.