Fiorentina, salta il nuovo incontro stadio: termine ultimo 31 dicembre

L’incontro tra il Comune di Firenze e i responsabili del progetto della Fiorentina non si terrà. L’ultima data possibile è per fine anno.

La Fiorentina ha fatto saltare ancora una volta l’incontro con il comune per il nuovo stadio. Il progetto è in cantiere da più di due anni e comprende oltre alla costruzione di un modernissimo impianto, anche una vera e propria cittadella Viola, con centri sportivi e commerciali. Ma il progetto definitivo è atteso dal 2015 e i responsabili della Fiorentina hanno ora fino al 31 dicembre per presentare l’intera documentazione.

Queste le parole del Sindaco di Firenze Dario Nardella: «Purtroppo è saltato l’incontro tra il Direttore Generale del Comune Giacomo Parenti e l’architetto Daniela Maffioletti che è la responsabile del progetto. Mi auguro che venga rifissato al più presto perché è necessario che vi siano queste occasioni di raccordo e di confronto per capire lo stato di avanzamento della progettazione. Resta il termine del 31 dicembre per presentare il progetto. Credo che sia urgente che ci si possa vedere con la proprietà: prima riusciamo a vederci e meglio è».