Fiorentina, tesoro Milenkovic: vale 30 milioni di euro

La Fiorentina si ritrova un tesoro in casa: il difensore Nikola Milenkovic, cercato dalle big d’Europa. Non partirà per meno di 30 milioni di euro

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha sorpreso un po’ tutti alla prima stagione in Italia. Le buone prestazioni del calciatore, arrivato quest’estate dal Partizan, non sono passate inosservate ai grandi club Europei, soprattutto in Liga, dove il calciatore ha molti estimatori.

Ecco perché, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza viola avrebbe fissato il prezzo per la vendita a 30 milioni di euro: una cifra che garantirebbe alla società di Firenze un’ottima plusvalenza, visto che in estate era stato acquistato a 6 milioni.