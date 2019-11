Fiorentina, Toni: «Attacco leggero Chiesa-Ribery? Preferisco un nove»

Luca Toni, storico attaccante della Nazionale e della Fiorentina, esprime le sue perplessità riguardo le scelte in attacco di Montella

Luca Toni, ex Fiorentina, ha parlato nel corso dell’intervista all’Arena del tandem leggero proposto da Montella, che ha deciso di puntare sulla coppia Chiesa-Ribery.

«A me hanno parlato molto bene di Vlahovic, ma Montella preferisce giocare con due punte che non sono veri attaccanti come Chiesa e Ribery. Lo ribadisco: sarà forse perché ho fatto il centravanti, ma sono sempre per avere un goleador in squadra».