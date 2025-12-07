Fiorentina, il caos è sempre più netto: alcuni gesti confermano come c’è una spaccatura all’interno dello spogliatoio

Fiorentina, per Vanoli si fa sempre più difficile. Alcune gesti dei giocatori confermano una sorta di spaccatura all’interno dello spogliatoio

La Fiorentina attraversa un momento particolarmente delicato, e quanto accaduto nell’ultima gara contro il Sassuolo ne è la fotografia più fedele. L’episodio più discusso riguarda il mancato entusiasmo di Moise Kean dopo il rigore trasformato da Rolando Mandragora. Una rete importante, che avrebbe dovuto rappresentare un segnale di compattezza, è invece diventata l’ennesima scintilla che accende il dibattito intorno al clima interno alla Fiorentina. Kean, infatti, si è limitato a un’espressione impassibile, evitando qualsiasi forma di esultanza e alimentando immediatamente il sospetto di una tensione latente nello spogliatoio.

La scena, già di per sé eloquente, è stata poi aggravata da un secondo episodio: la mancata stretta di mano tra il capitano Luca Ranieri e l’allenatore al momento della sua sostituzione. Un gesto che, in condizioni normali, passerebbe quasi inosservato, ma che nell’attuale fase storica della Fiorentina assume contorni simbolici molto più marcati. Ranieri ha mostrato evidente disappunto lasciando il campo, mentre la panchina viola è rimasta immobile, lasciando trapelare una frattura difficile da ignorare.

Questi comportamenti rappresentano il riflesso di una situazione in cui la società è chiamata a intervenire prontamente. La Fiorentina, già alle prese con una classifica complicata e con un rendimento altalenante, non può permettersi ulteriori scosse interne. Sono segnali che indicano un malessere che va oltre il singolo episodio e che rende necessario un confronto diretto tra calciatori, staff tecnico e dirigenza.

A complicare ulteriormente il quadro c’è il malumore crescente della tifoseria. I sostenitori viola, presenti in massa nella trasferta di Reggio Emilia, non hanno esitato a manifestare la propria frustrazione. Le contestazioni, tornate a farsi forti e chiare, evidenziano l’urgenza di una risposta credibile da parte della Fiorentina, dentro e fuori dal campo.

E mentre l’atmosfera si fa sempre più pesante, incombe un altro appuntamento cruciale: la Conference League, che vedrà nuovamente protagonista la Fiorentina giovedì. Ma in queste condizioni sorge spontanea la domanda: quanto può realmente servire l’Europa quando il campionato racconta una squadra smarrita, incapace di trovare continuità e serenità? Le competizioni europee possono offrire visibilità e prestigio, ma rischiano anche di diventare un ulteriore impegno gravoso se la base non è solida.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la situazione richiede un’immediata presa di responsabilità. La Fiorentina deve ritrovare armonia, identità e un progetto tecnico chiaro per restituire fiducia ai tifosi e riportare equilibrio in un ambiente che oggi appare incrinato. Solo così sarà possibile dare un nuovo senso alla stagione, sia in Italia che in Europa.