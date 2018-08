Continua a puntare sui giovani il club di Firenze che è vicino all’acquisto del talentuoso attaccante brasiliano Gabriel Bocchio dal Red Bull Brasil

La Fiorentina continua ad essere il club italiano con la rosa più giovane della Serie A. Per non smentirsi, continuano ad investire su giovani interessanti pronti a sbocciare nel Bel Paese. Il giovanissimo portiere Lafont ne è l’esempio più calzante, Pioli non avrà paura di buttarlo immediatamente nella mischia. D’altronde, con Corvino in cabina di regia, la Viola può permettersi tattiche di calciomercato simili, il curriculum dell’ex Bologna parla chiaro.

Anche in questi ultime ore di calciomercato, la Fiorentina continua a trattare talenti sparsi nel mondo. Uno su tutti, il giovane attaccante brasiliano del Red Bull Brasil Gabriel Bocchio. Il classe 2000 dovrebbe arrivare in Toscana in prestito con diritto di riscatto, con eventuali 5 anni di contratto nell’eventualità che riesca a convincere lo staff viola. La promessa, inizialmente verrà aggregata alla compagine della primavera.