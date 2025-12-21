Fiorentina, il ritiro si chiude ma il silenzio stampa prosegue: la società non parla nemmeno dopo la prima vittoria

Fiorentina, finisce il ritiro ma il silenzio stampa non si interrompe: la società resta chiusa ai microfoni nonostante la vittoria

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha finalmente trovato la prima vittoria in Serie A, travolgendo l’Udinese per 5-1 e interrompendo una serie negativa di 15 partite senza successi. Nonostante il risultato, il club ha deciso di proseguire con il silenzio stampa già annunciato alla vigilia: come riportato da Vanessa Leonardi di Sky Sport, nessun tesserato parlerà ai media nemmeno dopo questa importante vittoria.

Il clima, infatti, resta teso. Al termine della gara, una parte dei tifosi ha comunque fischiato la squadra. I giocatori si sono avvicinati alla Curva, ma mentre il resto dello stadio applaudiva, il settore più caldo del tifo ha mantenuto un atteggiamento freddo, segnale di una frattura ancora da ricomporre.

Con questo successo, termina anche il ritiro imposto alla squadra: i giocatori faranno rientro a casa già in serata. In classifica, i viola salgono a quota 9 punti, portandosi a cinque lunghezze dal Parma, attualmente diciassettesimo.

