Fiorentina, Vlahovic: «Cerco il gol per mettere in difficoltà Montella»

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato così dopo la sfida con il Parma, a cui ha partecipato subentrando dalla panchina

Dusan Vlahovic, dopo il pareggio tra Fiorentina e Parma, ha commentato il suo momento in maglia viola, nella speranza di diventare titolare. Ecco le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com.

«Per me era importante fare gol quando entro, così posso mettere in difficoltà il mister. Adesso sto pensando solo alla prossima partita. Il mio momento? Il mio lavoro è dare il 100% come faccio sempre ogni giorno: io devo dare il mio meglio per mettere in difficoltà l’allenatore».