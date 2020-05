Flick: «Heynckes un esempio ma è di un altro livello» – VIDEO

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Fortuna Dusseldorf

«Jupp Heynckes è un esempio per me, è un’ispirazione, ma è di un alto livello. Abbiamo lavorato insieme al Bayern Monaco, è stato il mio allenatore, siamo rimasti in contatto durante il mio periodo con la Nazionale. Il modo con cui ti accoglie è davvero esemplare».