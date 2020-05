Flick: «Se un calciatore non volesse giocare…» – VIDEO

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in vista del ritorno in campo della sua squadra contro l’Union Berino

In vista della ripresa del campionato domenica pomeriggio contro l’Union Berlino, Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa

«Sono ottimista e non ho paura dei miei giocatori. Abbiamo parlato di questo argomento. Ho parlato con tutti i giocatori e se qualcuno avesse avuto delle preoccupazioni avrebbe potuto non giocare senza alcuna conseguenza. È normale in questa situazione, ma sono tutti pronti tranne gli infortunati».