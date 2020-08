Flick si coccola Gnabry: «Giocatore di livello mondiale» – VIDEO

Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa tessendo le lodi di Gnabry, autore di una doppietta contro il Lione

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha tessuto le lodi di Serge Gnabry. L’esterno ha deciso la gara contro il Lione grazie ad una splendida doppietta.

«Il primo gol è stato assolutamente fantastico. Per come lo ha realizzato e per come ha trovato il tempo. Se guardiamo i suoi miglioramenti non solo al Bayern ma anche nella nazionale tedesca, possiamo senz’altro dire che è molto vicino a diventare un giocatore di caratura mondiale».