Flop Atletico Madrid: 1-1 col Betis, il Real è vicinissimo

L’Atletico Madrid non sa più vincere: 1-1 contro il Betis e primo posto a rischio. Real Madrid e Barcellona sono vicinissimi

L’Atletico Madrid non sa più vincere. Dopo le sconfitte contro Siviglia e Chelsea in Champions League, la squadra di Simeone incassa l’ennesima battuta d’arresto in Liga: solo 1-1 in casa del Betis, a Carrasco risponde Tello.

I colchoneros restano al primo posto della classifica, ma vedono avvicinarsi Real Madrid e Barcellona (-1 e -2). Si preannuncia un finale di stagione incandescente.