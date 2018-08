Florentino Perez sulla Champions: «La Juve con CR7 è una delle grandi favorite»

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha parlato della corsa alla prossima Champions League esaltando la Juve

L’arrivo di Cristiano Ronaldo ‘rischia’ di cambiare le gerarchie europee. La Juventus spera di aver fatto l’ultimo balzo, quello decisivo, per raggiungere le grandi squadre d’Europa e spera di scavalcare il Real Madrid grazie all’ingaggio di CR7. Florentino Perez, presidente del Real, non si perde d’animo dopo l’addio del portoghese. I due non si sarebbero lasciati nel migliore dei modi e ieri avrebbero potuto incrociarsi a Montecarlo durante i sorteggi per i gironi di Champions ma Cristiano ha disertato per protestare contro la decisione della Uefa di assegnare il premio di miglior giocatore della Champions a Modric (questa la versione non ufficiale).

Perez, numero uno del Real Madrid, si è concesso ai quotidiani italiani e ha parlato della corsa alla nuova Champions League. I Blancos restano in prima fila, anche CR7, ma la Juve con il portoghese diventa una delle favorite: «È dal 1956 che partecipiamo ai sorteggi, Ronaldo non c’era allora. Siamo nati per la Champions League, ma con Cristiano Ronaldo non si può negare che la Juventus adesso è più forte di prima ed è una delle grandi favorite per la vittoria».