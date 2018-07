Monchi e l’agente di Florenzi hanno raggiunto un accordo di massima per il rinnovo fino al 2023. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore

Nonostante le insistenti voci delle ultime settimane riguardanti un possibile addio di Alessandro Florenzi alla Roma alla fine sembra che “capitan futuro”, successore designato di Daniele De Rossi per la fascia di capitano, resterà tale. Più fonti confermano di un incontro tra il ds giallorosso Monchi e l’agente del centrocampista, Alessandro Lucci, per discutere del rinnovo. Il summit avrebbe avuto esito positivo tanto che per arrivare alla firma mancherebbe pochissimo. Florenzi si prepara quindi a prolungare il suo rapporto con la Roma fino al 2023. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare non appena Monchi raggiungerà la squadra, attualmente impegnata nella International Champions Cup, negli Stati Uniti.

Florenzi è tra i giocatori che in più occasioni hanno dimostrato maggiore attaccamento alla maglia della Roma ma in tempi recenti si è comunque parlato di un suo possibile trasferimento. I rumors hanno suscitato un certo sdegno nei tifosi romanisti ma alla fine sembra proprio che il centrocampista della Nazionale rimarrà a disposizione dell’allenatore Eusebio di Francesco. In particolare, pare che l’Inter fosse interessata al giocatore per sostituire il partente Cancelo, che ha poi firmato per la Juventus.