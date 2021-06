Florenzi Roma, nuovo addio in vista: la volontà del giocatore e l’idea del PSG

Florenzi solo di passaggio a Roma: dopo il rientro dal prestito e l’Europeo una nuova esperienza all’estero per il terzino?

Alessandro Florenzi tornerà a Roma dopo l’Europeo con la nazionale. Ma probabilmente sarà solo di passaggio. Il ritorno dal prestito al PSG era nelle previsioni, ma il terzino romano ora ha in mente di continuare a giocare all’estero.

In Italia ci sarebbe l’interessamento di Inter e Juventus che però non avrebbero intenzione di fare sacrifici per il cartellino del giocatore. Il Corriere della Sera riporta questa mattina anche la possibilità di uno scambio con Szczesny in caso di arrivo di Donnarumma alla Juve. Ma la volontà di Florenzi, per ora, è chiara: non vorrebbe rientrare subito nel nostro campionato. E anche il PSG starebbe ancora ragionando su un possibile ritorno.