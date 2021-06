Foda: «Vogliamo andare ai quarti. Hinteregger e Grillitsch ci saranno con l’Italia»

Il c.t. dell’Austria Franco Foda ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza in vista della sfida di domani sera contro l’Italia

Il tecnico della nazionale austriaca Franco Foda ha parlato nel corso della conferenza stampa pre Italia Austria. Le sue parole:

«La squadra ha fatto qualcosa di spettacolare, ora vogliamo passare ai quarti. Vorremmo andare a Monaco di Baviera, siamo molto fiduciosi. Ci siamo concentrati, siamo pronti.

Ha convinto dall’inizio, è forte anche in transizione. Dobbiamo stare attenti a non fare errori quando ripartiamo da dietro.

Penso che l’Italia sia stata la più convincente: anche nella terza gara, dove ha cambiato, ha giocato bene. E’ un’insidia. E’ un peccato non esserci allenati a Wembley, il fatto che non ci siano tifosi. L’Italia ha rispetto per noi, sono certo: ci avranno analizzati. Giochiamo bene. E’ difficile valutare le nostre chances ma anche col 10% puoi fare tanto. Grillitsch e Hinteregger si sono allenati bene e domani ci saranno»