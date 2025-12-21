Folorunsho Cagliari, va in gol 580 giorni dopo l’ultima volta! Pronta la svolta per il calciatore rossoblù?

Folorunsho Cagliari, ritrova il gol dopo 580 giorni: i rossoblù può essere l’inizio della svolta per il centrocampista

Michael Folorunsho ha finalmente interrotto la sua lunga astinenza dal gol, tornando a esultare nella gara odierna con la maglia del Cagliari. Il centrocampista classe 1998 è tornato a segnare dopo 580 giorni, quasi un anno e mezzo senza riuscire a lasciare il segno in maniera diretta.

Una rete dal valore enorme, non solo per il risultato, ma soprattutto per il percorso personale del giocatore, arrivato in Sardegna con l’obiettivo di rilanciarsi stabilmente in Serie A.

Un gol che può cambiare la stagione

La marcatura rappresenta un momento spartiacque per Folorunsho. Giocatore fisico, generoso e abile negli inserimenti, negli ultimi mesi aveva spesso ricoperto un ruolo più di equilibrio che di finalizzazione, faticando a trovare la porta. Il gol di oggi potrebbe restituirgli fiducia e continuità, due elementi fondamentali per ritrovare la miglior versione di sé.

In questo avvio di campionato, il centrocampista ha alternato prove solide ad altre meno brillanti, ma ha sempre garantito intensità, sacrificio e disponibilità tattica.

La fiducia di Pisacane e la crescita costante

Fabio Pisacane ha gestito Folorunsho con pazienza, continuando a puntare su di lui anche nei momenti più complicati. L’allenatore ne ha sempre riconosciuto il valore tattico e l’importanza all’interno del sistema rossoblù.

Le prospettive per il prosieguo

Guardando avanti, questa rete potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase. Ritrovare confidenza sotto porta può permettere a Folorunsho di affrontare le prossime sfide con maggiore serenità, diventando un’arma aggiuntiva per il Cagliari nella corsa agli obiettivi stagionali.

L’ambiente spera che questo gol sia solo il primo passo verso una crescita più costante, capace di tradursi in prestazioni sempre più decisive.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

