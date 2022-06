Fonseca riparte dal Lille: accordo imminente col tecnico ex Roma. I francesi hanno scelto il portoghese

Il Lille sta chiudendo per l’approdo di Paulo Fonseca in panchina, questione di dettagli. I colloqui sono ora alle fasi finali, con i contratti in preparazione.

L’accordo con l’allenatore ex Roma è imminente, riporta Fabrizio Romano.