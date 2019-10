Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la decima giornata di Serie A 2019/20: formazioni Brescia Inter

Ecco gli schieramenti ufficiali di Brescia-Inter, match valido per la decima giornata di Serie A 2019/2020. Nessuna sorpresa da parte di Conte, che punta sulla coppia d’attacco Lukaku-Lautaro e sceglie Asamoah per la fascia mancina. Torna il trio titolare in difesa composto da Godin, De Vrij e Skriniar.

Stupisce invece Corini: modulo a specchio per le rondinelle, con la retroguardia a tre che vede l’esordio di Mangraviti. Tandem offensivo formato da Donnarumma e dall’ex Balotelli.

BRESCIA (3-5-2) – Alfonso; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Balotelli, Donnarumma. All. Corini.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.