Formazioni ufficiali Bologna Lazio Coppa Italia: le scelte di Italiano e Sarri per i quarti di finale della competizione 2025/26

Questa sera il Bologna e la Lazio scendono in campo allo Stadio Renato Dall’Ara per l’ultimo, decisivo quarto di finale di Coppa Italia. Una sfida da dentro o fuori che vale tantissimo per due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. La vincente del confronto troverà in semifinale l’Atalanta, che ha già staccato il pass per il turno successivo.

Qui Bologna: Italiano all’ultima spiaggia?

Per i padroni di casa, la Coppa nazionale non è solo un trofeo da difendere (i rossoblù sono i detentori del titolo), ma un’ancora di salvezza. La squadra guidata da Vincenzo Italiano sta attraversando una crisi profonda in campionato: quattro sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime dodici uscite hanno fatto scivolare i felsinei al decimo posto. Per dare una scossa, Italiano si affida al 4-2-3-1. In avanti, il peso dell’attacco è sulle spalle di Santiago Castro, supportata dalla fantasia di Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. A centrocampo, le chiavi della manovra sono affidate allo scozzese Lewis Ferguson.

Qui Lazio: Sarri punta sulla qualità

Umore decisamente migliore in casa biancoceleste. La Lazio di Maurizio Sarri arriva da una striscia positiva di tre turni e dal prezioso pareggio per 2-2 contro la Juventus. Il tecnico toscano conferma il suo dogma tattico, il 4-3-3. La grande novità è la conferma in attacco: al centro del tridente agirà Daniel Maldini, affiancato dall’esperienza di Pedro e dalla velocità del danese Gustav Isaksen. A centrocampo spazio alla geometria di Nicolò Rovella e alla fisicità di Dele-Bashiru.

Le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte definitive dei due allenatori per il match:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Miranda; Ferguson, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Dele-Bashiru, Taylor, Rovella; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.