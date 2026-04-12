Formazioni ufficiali Bologna Lecce: le scelte di Italiano e Di Francesco per il match di Serie A, valido per la 32ª giornata 2025/26

I riflettori del Renato Dall’Ara sono pronti ad accendersi per un incrocio cruciale. Tra pochissimi minuti andrà in scena l’attesissima sfida tra Bologna e Lecce, match valevole per la 32ª giornata di Serie A. Si preannuncia una gara vibrante e ricca di motivazioni, fondamentale per tracciare il destino di entrambe le compagini in questo infuocato rush finale del campionato.

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Il riscatto del Bologna dopo la delusione europea

La compagine rossoblù, guidata in panchina da mister Vincenzo Italiano, è chiamata a una decisa e orgogliosa inversione di rotta. I felsinei necessitano di una reazione immediata sul piano del gioco e del temperamento dopo la recente e pesante batosta subita in Europa League per mano degli inglesi dell’Aston Villa. L’obiettivo primario del Bologna è ritrovare i tre punti e tornare a gioire davanti al proprio caldo pubblico, sebbene le speranze di qualificazione continentale si siano drasticamente ridotte. Attualmente, infatti, la classifica fotografa una situazione complessa, con gli emiliani distanti ben 12 punti dalla zona Europa utile per la prossima annata sportiva.

Il Lecce a caccia di punti d’oro per la salvezza

Dall’altra parte del rettangolo verde, il Lecce approda in terra emiliana con motivazioni feroci e la consapevolezza di giocarsi un vero e proprio spareggio vitale. I giallorossi occupano un pericoloso diciottesimo posto, condividendo la delicata posizione a pari punti con la Cremonese. La squadra di mister Eusebio Di Francesco ha a disposizione un match ball importantissimo: approfittare del provvidenziale passo falso incassato ieri dai grigiorossi contro il Cagliari. Conquistare anche solo un prezioso pareggio consentirebbe a Falcone e compagni di scavalcare le dirette concorrenti ed emergere momentaneamente dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Il precedente stagionale sorride indubbiamente allo spettacolo. Nella gara d’andata disputata al Via del Mare, le due formazioni diedero vita a un frizzante 2-2: al gol d’apertura del salentino Coulibaly risposero le reti di Orsolini e Odgaard, prima del rocambolesco pari in zona Cesarini firmato da Camarda, autore della sua prima e finora unica marcatura in Serie A.

Le formazioni ufficiali del match

Ecco le scelte definitive dei due allenatori per questa fondamentale sfida:

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano .

Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro. Allenatore: . LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco.