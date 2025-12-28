Bologna News
Formazioni ufficiali Bologna Sassuolo, le scelte dei due allenatori per la 17a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Bologna Sassuolo, le scelte dei due tecnici per la 17a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 18:00 al Dall’Ara
Le formazioni ufficiali di Bologna Sassuolo, match delle 18:00 e valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Italiano e Grosso:
FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA SASSUOLO
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano
SASSUOLO (4-3-3): Muric, Cande, Muharemovic, Idzes, Walukiewicz; Koné, Matic, Thorsvedt; Laurienté, Pinamonti, Volpato. Allenatore: Grosso
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV