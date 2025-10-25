 Formazioni ufficiali Cremonese Atalanta, ecco le scelte del match di Serie A
Cremonese News

Formazioni ufficiali Cremonese Atalanta, ecco le scelte del match di Serie A

Formazioni ufficiali Cremonese Atalanta, ecco le scelte di Nicola e Juric per il match valido per l’ottava giornata di Serie A

Cremonese e Atalanta si affrontano questa sera, sabato 25 ottobre, alle ore 20:45, allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, nel match valido per l’ottava giornata di Serie A 2025/2026.

La squadra di Davide Nicola arriva all’appuntamento in decima posizione, a un solo punto di distanza dai bergamaschi guidati da Ivan Juric, e con un margine rassicurante sulla zona retrocessione che i grigiorossi puntano ad ampliare. L’Atalanta, dal canto suo, occupa l’ottavo posto con 11 punti ed è l’unica formazione ancora imbattuta in campionato: un successo esterno questa sera potrebbe rappresentare un passo importante nella corsa verso l’Europa.

FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Faye; Barbieri, Zerbin, Vandeputte, Payero, Floriani Mussolini; Vardy, Sanabria. Allenatore: Davide Nicola.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti Hien De Roon; Bellanova Ederson Pasalic Zalewski; CDK Lookman; Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

