Cremonese News
Formazioni ufficiali Cremonese Udinese: ecco le scelte di Nicola e Runjaić per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Cremonese Udinese: le scelte in campo di Nicola e Runjaić. Gli schieramenti scelti dai due tecnici per il match di Serie A
Alle 20.45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena Cremonese Udinese, posticipo che chiude la 7ª giornata di Serie A 2025-2026. Una sfida che mette di fronte due squadre in cerca di continuità, con i grigiorossi che vogliono sfruttare il fattore campo e i friulani determinati a rilanciarsi in trasferta.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.Allenatore: Davide Nicola.
Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Kosta Runjaic.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Cremonese Udinese, nel mezzo un record negativo da evitare assolutamente. Il punto
Cremonese, fari puntati su Vardy. Maglia da titolare in arrivo? Le ultime novità