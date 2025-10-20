 Formazioni ufficiali Cremonese Udinese: ecco le scelte di Nicola e Runjaić per la sfida di Serie A
Cremonese News

12 minuti ago

Runjaic

Formazioni ufficiali Cremonese Udinese: le scelte in campo di Nicola e Runjaić. Gli schieramenti scelti dai due tecnici per il match di Serie A

Alle 20.45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona va in scena Cremonese Udinese, posticipo che chiude la 7ª giornata di Serie A 2025-2026. Una sfida che mette di fronte due squadre in cerca di continuità, con i grigiorossi che vogliono sfruttare il fattore campo e i friulani determinati a rilanciarsi in trasferta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.Allenatore: Davide Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Kosta Runjaic.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

