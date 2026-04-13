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Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio, le scelte di Vanoli e Sarri per il match di Serie A! Ecco come scendono in campo le due squadre

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Published

2 ore ago

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lazio noslin

Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio: le scelte di Vanoli e Sarri per il match di Serie A, valido per la 32ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Fiorentina Lazio, attesissima sfida valida per la 32a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte di Vanoli e Sarri.

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FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA LAZIO

FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodô, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Fazzini, Piccoli, Harrison. Allenatore: Paolo Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Pongracic, Comuzzo, Solomon, Košpo, Kouadio, Braschi, Balbo, Deli, Puzzoli, Cianciulli.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Bašić, Patric, Taylor; Cancellieri, Boulaye Dia, Zaccagni. Allenatore: Murizio Sarri.
A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov.

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